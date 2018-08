Official ZEC election results trickle in

HARARE - The Zimbabwe Electoral Commission has began to release some of the election results following the July 30 harmonized elections.

Parliamentary poll results received so far out of 210 constituencies are as follows:

Chikomba Central: Mhona Felix Tapiwa - ZANU PF

Chikomba East: Kanhutu Irene Nzenza - ZANU PF

Chikomba West: Mangwiro John Chamunorwa - ZANU PF

Chiredzi East: Masiya Denford - ZANU PF

Chiredzi North: Billah Royi - ZANU PF

Chiredzi South: Gwanetsa Kalisto Killion - ZANU PF

Chiredzi West: Musikavanhu Dumo Augustine - ZANU PF

Emakhandeni/Ntumbane: Tshuma Dingilizwe - MDC Alliance

Goromonzi North: Bvute Obvious - ZANU PF

Gutu South: Togarepi Pupurai - ZANU PF

Gwanda Central: Dube Patrick - MDC Alliance

Marondera Central: Matewu Caston - MDC Alliance

Marondera East: Chidakwa Patrick - ZANU PF

Marondera West: Mukunyaidze Spiwe Elizabeth - ZANU PF

Masvingo South: Maronga Claudious - ZANU PF

Masvingo West: Chadzamira Ruvai Ezra - ZANU PF

Mudzi West: Mudyiwa Magna - ZANU PF

Mudzi North: Kachepa Newten - ZANU PF

Mudzi South: Samukange Jonathan Tawonana - ZANU PF

Murewa North: Garwe Daniel - ZANU PF

Murewa West: Sewera Jonah Nyikadzino - ZANU PF

Mutoko East: Musiyiwa Richard - ZANU PF

Mutoko South: Shumbamhini Hebert - ZANU PF

Seke: Kashambe Munyaradzi Tobias - ZANU PF

Uzumba: Mudarikwa Simbaneuta - ZANU PF

Wedza North: Musabayana David - ZANU PF

Wedza South: Machakarika Tinoda - ZANU PF